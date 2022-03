Bocci: “Juventus Vlahovic-dipendente, ACF non dovrà commettere i soliti errori”

Il pensiero del giornalista

"Spero che la Fiorentina non commetta i soliti errori, anche perché la Juventus gioca all'italiana e può approfittarne. Non mi aspetto una gara all'arrembaggio, altrimenti se ne possono pagare le conseguenze. I bianconeri a centrocampo sono in difficoltà, anche la fase difensiva non sta brillando, ma in attacco Vlahovic fa reparto da solo. La Juventus è molto più Vlahovic-dipendente di quanto non lo fosse la Fiorentina. Per questo credo che domani giocherà".