Sconcerti: “Juve? Meglio affrontarli ora. Vlahovic in panchina, ecco perché”

Il parere di Sconcerti sul momento della Juve: per la Fiorentina non sarà facile ritrovare i bianconeri con così tanti infortunati

Intervenuto a Tmw Radio, il giornalista Mario Sconcerti ha introdotto i temi principali di Fiorentina-Juventus di domani, in particolare soffermandosi sulle numerose assenze di casa bianconera e sul grande ex Dusan Vlahovic: "Non sarebbe la prima volta che a un giocatore di questo genere venga risparmiato un bagno di fischi. Credo che partirà in panchina, e questo sarà un vantaggio perché la Juve è ridotta al minimo e non ha un centrocampista di riserva. Allegri manderà in campo quelli che ha, è un buon momento per incontrarli: poi ogni partita fa storia a sé, ma una Juve più stretta di questa è difficile da trovare".