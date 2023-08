Probabile formazione Rapid Vienna: nessun dubbio, davanti gioca Burgstaller

Non ci sono dubbi per quanto riguarda la formazione del Rapid Vienna tra i quotidiani in edicola oggi: la squadra allenata da Barisic arriva alla partita con gli sfavori del pronostico ma non per questo si considera già sconfitta in partenza e proverà anche grazie alla spinta degli oltre ventimila tifosi a mettere in difficoltà la Fiorentina. Secondo Il Corriere dello sport, Tuttosport e la Gazzetta dello sport la formazione degli austrici vedrà come unico indisponibile il difensore Nenad Cvetkovic. In porta giocherà Hedl, i quattro difensori saranno Auer, Querfeld, Hofmann e Schick, la mediana sarà composta dal duo Sattlberger-Kerschbaum e il trio dietro l'unica punta Burgstaller vedrà Grull a sinistra, Oswald a destra e nel mezzo Seidl. Qui invece la probabile formazione viola