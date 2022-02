Probabile formazione: Ikoné e Piatek, riscatto dal 1′. Più Maleh di Castrovilli

Contro l'Atalanta squadra iperoffensiva, con il tridente composto dal francese, Piatek e Nico. Torna Odriozola, in porta ancora Terracciano

Quella contro l'Atalanta potrebbe essere la gara del riscatto per Jonathan Ikoné . Dopo le parole di Italiano nella conferenza stampa di ieri , i quotidiani in edicola stamani non hanno dubbi e puntano tutti compatti sul francese, che insieme a Nico Gonzalez avrà il compito di innescare Piatek . Dopo aver visto Cabral titolare contro la Lazio, a Bergamo tocca al polacco essere il riferimento offensivo della Fiorentina in cerca di una nuova identità dopo la cessione di Vlahovic.

Per il resto, si va quasi interamente con la formazione "tipo". In difesa dovrebbero tornare dal 1' Martinez Quarta e Odriozola, mentre a centrocampo l'unico ballottaggio per i quotidiani sportivi è quello tra Maleh e Castrovilli, con l'ex Venezia decisamente più avanti del n° 10. A completare la mediana ci saranno Torreira e Bonaventura, entrambi squalificati per la gara di campionato contro lo Spezia e chiamati dunque agli straordinari. Dietro invece confermatissimi Biraghi e Milenkovic, con Terracciano titolarissimo anche in Coppa vista la squalifica di Dragowski.