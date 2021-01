Probabile formazione: Fiorentina che vince non si cambia, ma restano due (piccoli) dubbi

Quotidiani concordi sulla formazione che stasera (ore 20:45) scenderà in campo all’Olimpico di Torino per affrontare i granata di Nicola. Davanti a Dragowski la linea ormai collaudata composta da Milenkovic, Pezzella e Igor. A centrocampo Caceres, che parte leggermente avvantaggiato nel ballottaggio con Venuti, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli e Biraghi. Attenzione alla candidatura di Pulgar: il cileno dovrebbe partire dalla panchina, ma nel caso Prandelli dovesse cambiare l’assetto in mediana visto dall’inizio contro il Crotone, Amrabat scalerà sulla destra e a partire tra le riserve spetterà a Bonaventura. Infine l’attacco, dove i dubbi sono ridotti allo zero: spazio alla coppia Vlahovic–Ribery.