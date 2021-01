Prandelli si gioca il rinnovo: i piatti della bilancia. Determinanti i prossimi risultati

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Luca Calamai parla del futuro di Cesare Prandelli e del mercato in entrata della Fiorentina. Dalla sua parte il tecnico viola ha la valorizzazione di Vlahovic ed il rapporto con la città. Inoltre, Commisso ed i suoi manager hanno apprezzato molto la linea del tecnico ribadita ieri in conferenza stampa: “Il mio futuro? Non sarò mai un problema per la Fiorentina. Do la mia disponibilità, poi le scelte le farà la società”. Però per rendere più forte la candidatura a un nuovo contratto, in questo caso pluriennale, Prandelli ha bisogno di alzare il livello dei risultati. Per il momento la sua media è addirittura inferiore a quella di Beppe Iachini. Ecco perché diventa importante il prossimo ciclo di gare.

Di sicuro l’allenatore viola è contento dell’atteggiamento del club in questo mercato invernale. È stato Prandelli a chiedere l’arrivo del terzino Kevin Malcuit e ha accettato di buon grado, dopo aver parlato con Fabio Capello e con Roberto Mancini, l’investimento sull’attaccante russo Aleksandr Kokorin. Ma ci vorranno ancora una decina di giorni prima di averli pronti.