Una vera e propria invasione di tifosi connazionali dell’attaccante si è abbattuta sui principali social media della Fiorentina. L’arrivo di Kokorin non è passato sicuramente inosservato, sia per la grande compagna mediatica prodotta da ACF stessa (con tanto di video emozionante) sia per la popolarità che Sasha detiene nella propria nazione. Insomma, se in questi giorni presi dalla curiosità apriste una sezione commenti sotto qualsiasi post instagram della Fiorentina, potrete notare che la lingua più usata è proprio quella russa. E d’altronde questo non deve sorprendere se pensiamo che Kokorin è stato per anni la più grande promessa del proprio paese. E in questo momento il pensiero che un proprio beniamino possa conquistare uno dei campionati più prestigiosi in Europa è motivo di orgoglio per un’intera nazione. Questo, infatti, non è il primo caso che si verifica nel campionato italiano in questa stagione. Gli arrivi rispettivamente di Miranchuk all’Atalanta e Shomurodov (Uzbekistan) al Genoa hanno provocato praticamente lo stesso effetto. Aqcuisti che, oltre che per le caratteristiche tecniche dei ragazzi, garantiscono possibilità enormi per il club di accrescere il proprio brand. I social stessi di tutti e tre le società in questione, compresa la Fiorentina, hanno registrato infatti un importante aumento di seguito e questi numeri sono destinati ancora ad aumentare. La Fiorentina, inoltre, ha presentato oggi il proprio canale social sulla piattaforma più importante in Cina , e soprattutto, ha annunciato che “a breve ci saranno anche novità per quanto riguarda l’apertura di account social legati al mondo russo”. Del resto non era uno dei desideri di Commmisso quella di far conoscere la Fiorentina anche al di fuori dei confini nazionali? Sasha da questo punto di vista potrà dare una grossa mano, soprattutto se le prestazioni saranno sempre più convincenti.