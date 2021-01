Malcuit: “Ho trovato un bel gruppo, la società ha creduto in me. Il ruolo? Decide il Mister”

Kevin Malcuit ha parlato brevemente del suo primo impatto col mondo Fiorentina ai canali social del club:

Sono contento di essere arrivato qui, ho trovato un bel gruppo e devo dire grazie alla società per aver creduto in me. La mia posizione in campo? A me piace stare sulla fascia ma poi io resto a disposizione del mister, decide lui dove devo stare. —–>L’annuncio ufficiale con la formula del trasferimento