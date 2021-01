Fiorentina, i convocati di Prandelli per la sfida con il Torino: la decisione su Kokorin e Malcuit

Mister Prandelli ha stilato la lista dei convocati in vista della gara di domani contro il Torino. Non risultano in lista i due ultimi arrivati Malcuit e Kokorin. Ecco la lista completa dei 23:

Ambrabat, Barreca, Biraghi, Bonaventura, Caceres, Callejon, Castrovilli, Igor, Dragpwski, Eysseric, Kouamè, Quarta, Milenkovic, Montiel, Pezzella, Pulgar, Ribery, Ricco, Terracciano, Valero, Venuti, Vlahovic.

