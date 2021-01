C’è il Torino, sfida alla paura: è tutto nelle mani della Fiorentina

“Viola da brividi. Contro il Torino sfida alla paura“: titola così Repubblica Firenze in riferimento alla gara di questa sera tra la squadra granata e quella viola. Riportiamo una parte dell’articolo:

Tutto nelle mani della Fiorentina e dei suoi interpreti. Quella di stasera in trasferta a Torino (ore 20,45), potrebbe essere l’esame finale per Prandelli e la sua squadra. Perché il Torino si trova insieme al Cagliari in terzultima posizione. In piena lotta per non retrocedere e aggrappato a qualsiasi spazio vitale necessario per rialzarsi e trovare le energie per continuare a lottare. La storia dei granata dice questo, da sempre: un club abituato a lottare, con tanto cuore e immensa passione. Da non sottovalutare specie quando si ritrova nel momento più difficile e delicato. I granata hanno esonerato Giampaolo e chiamato un allenatore abituato a compiere imprese come Nicola, valore umano aggiunto a un gruppo che sulla carta certo non merita l’attuale posizione. Eppure è tutto nelle mani dei viola. Dopo il successo in casa contro il Crotone la Fiorentina ha la possibilità di proseguire sulla strada della continuità, riprendere il filo del gioco tessuto con grande sapienza contro i calabresi e mollato soltanto nel finale di quella partita, e così togliersi in maniera quasi definitiva dalle zone più calde della classifica. Vincere contro il Torino, a conti fatti, permetterebbe a Ribery e compagni di portarsi a dieci lunghezze dalla zona retrocessione e aprire così una pagina nuova. Una seconda metà di stagione non più alle prese con le difficoltà e le grandi paure che fino a pochi giorni fa hanno accompagnato il gruppo, e dove serenità e coraggio possano tornare le assolute protagoniste per una squadra che sul campo dovrà pensare soltanto al risultato.