Commisso e l’amore a prima vista per Zaza. Attenta Fiorentina, il granata si è risvegliato

Un colpo di fulmine? Quasi. Forse è meglio chiamarla infatuazione. Ricordate Torino-Fiorentina dell’8 dicembre 2019? Fu una domenica tremenda, bestiale. 2-1 per la squadra granata e viola sempre più vicini allo spettro dello Serie B (fu il quarto ko consecutivo). La formazione allenata all’epoca da Vincenzo Montella disputò una delle peggiori partita della stagione 2019-20. La nave gigliata era alla deriva, la seconda avventura dell’Aeroplanino a Firenze sarebbe terminata a fine mese, dopo la pesante sconfitta interna per 4-1 contro la Roma.

A segno: Zaza al 22’ e Ansaldi al 72’ da una parte, Caceres al 91’ dall’altra. A proposito di Zaza: Rocco Commisso rimase stregato dalla prestazione maiuscola dell’ex attaccante della Juventus, in rete con un preciso colpo di testa. Un “alto” in mezzo a tanti “bassi” collezionati dall’attaccante classe 1991 in questi ultimi anni.

La Gazzetta dello Sport lo premiò con sette in pagella. Questo il giudizio: “E’ l’altro gran protagonista. Pronto sotto porta, volitivo e pugnace nelle altre zone. Come se fosse Belotti”. Nella tribuna autorità dello stadio Olimpico, il presidente della Fiorentina chiese più volte informazioni ai suoi collaboratori sul centravanti del Torino. Il patron lo avrebbe voluto a Firenze per rinforzare la squadra, alle prese con l’annoso problema del gol. Niente da fare però. Il club viola non ha mai affondato il colpo.

Il nome del giocatore lucano è stato accostato alla Fiorentina anche in questo mercato invernale. Solo rumors e indiscrezioni. Alla fine Daniele Pradè ha puntato tutto sul bad boy Kokorin, assente però contro la compagine di Davide Nicola. Zaza, quindi, sarà nuovamente avversario. Venerdì scorso ha recuperato il Benevento segnando una doppietta. L’ultimo gol risaliva al 22 novembre 2020, nella sconfitta per 4-2 conto l’Inter al Meazza. Simone si è svegliato dal torpore. E con lui tutta la squadra: al Ciro Vigorito abbiamo rivisto il vecchio cuore Toro. Attenta Fiorentina, Prandelli ha ragione: sarà uno scontro salvezza delicato.