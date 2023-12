Probabile formazione: Beltran in pole su Nzola, dubbi sulla fasce

Penultima partita del 2023 per la Fiorentina, impegnata questa alle ore 20.45 all'U-Power Stadium contro il Monza, reduce dalla sconfitta per 3-0 contro il Milan. Oltre a Nico Gonzalez, Vincenzo Italiano dovrà fare a meno degli acciaccati Martinez Quarta e Giacomo Bonaventura. I quotidiani (non tutti) non hanno dubbi sul modulo che sarà il 4-2-3-1. Terracciano in porta, Kayode a destra, Milenkovic e Ranieri al centro della difesa, Biraghi a sinistra, Arthur e Duncan in mediana. Qualche dubbio sulle ali perché La Gazzetta dello Sport schiera Kouamé a destra e Sottil a sinistra, La Nazione e il Corriere dello Sport, invece, danno fiducia a Ikoné anziché al figlio d'arte, mentre Repubblica Firenze dà spazio a Ikoné e a Sottil. Barak, infine, agirà sulla trequarti alle spalle di Beltran, in pole su Nzola. Da sottolineare la variante tattica proposta dal Corriere Fiorentino secondo cui la Fiorentina si schiererà col 4-3-3 con Terracciano, Kayode, Milenkovic, Raniri, Biraghi, Maxime Lopez, Arthur, Duncan, Ikoné. Beltran e Kouamé.