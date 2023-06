Primavera, sogno scudetto dopo 40 anni. Aquilani all’ultima in primavera?

Due giorni dopo l’amarezza per la finale di Praga un’altra Fiorentina si giocherà questa sera un trofeo: è la Primavera di Alberto Aquilani che alle 20:30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, sfiderà il Lecce di Marco Coppitelli nell’atto conclusivo del campionato. Così La Repubblica e del Corriere dello Sport parlano di una partita storica che può riportare tra i giovani il tricolore a Firenze, quarant’anni dopo l’ultima volta. L’ultimo a riuscirci fu Vincenzo Guerini, stagione 1982-83, con la doppia vittoria in finale contro il Cesena [LEGGI L'ALBO D'ORO COMPLETO]. Così come la prima squadra anche i ragazzi di Aquilani giocheranno la seconda finale in poco tempo e così come i grandi la prima non è andata bene: a Salerno ad aprile la Coppa Italia andò alla Roma. La finale di stasera sarà però anche lo scontro con il grande passato viola, Pantaleo Corvino e tra due filosofie diametralmente opposte in tema di giovani: da una parte il Lecce, primo nella regular season, imbottito di stranieri, con undici non italiani tra i titolari. Dall’altra Valentino Angeloni che ha puntato su un’ossatura della squadra che parla toscano e italiano. Dopo tre anni, otto finali disputate (nove con quella di oggi) e, per ora, cinque trofei vinti (tre Coppe Italia e due Supercoppe) si chiuderà probabilmente questa sera a Reggio Emilia l’avventura di Alberto Aquilani sulla panchina più prestigiosa del settore giovanile viola. Ad attenderlo, nonostante un contratto che lo lega al club di Commisso fino al 2024, ci sarà nel giro di non molto un’avventura tra i professionisti. Se sarà a Firenze nel solco del post-Italiano, come in città si è già iniziato a sussurrare, oppure altrove (il Sassuolo, in caso di creazione della squadra B, ha pensato di affidare al "Principino" la panchina della sua Next-gen) non è ancora dato saperlo.