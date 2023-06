Primavera: il tesoretto di Aquilani. Quanti prospetti tra i baby viola

La Repubblica analizza oggi sulle sue pagine la stagione della Fiorentina Primavera: una finale di campionato persa contro il Lecce, un'altra con la Roma in Coppa Italia ed una Supercoppa portata a casa contro l’Inter. Il bilancio dell’era Aquilani resta comunque positivo: il tecnico, in partenza dopo la partita contro i salentini, ha saputo negli anni creare giocatori, vincere trofei ma soprattutto dare mentalità a tanti ragazzi. In tanti hanno avuto modo di allenarsi con i grandi e di giocare qualche partita tra Serie A e Conference League: Bianco è stato nella rosa di un gruppo, Vannucchi è diventato terzo portiere, Kayode, Favasuli, Amatucci, Krastev, Toci, Distefano, Capasso e Lucchesi. Poi ci sono i giovani in prestito. Pierozzi alla Reggina è stato uno dei protagonisti della Serie B e l’anno prossimo tornerà alla base. Altri sono invece pronti, come Chiesa, a bypassare prestiti: a cominciare da Martinelli è uno dei giovani migliori portieri italiani.