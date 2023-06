FOTO – Aquilani saluta: “Con ieri si conclude una stagione che non scorderò”

Poco fa il tecnico della Fiorentina Primavera Alberto Aquilani, attraverso il proprio profilo Instagram, ha voluto salutare tutta la squadra e la società in vista probabilmente di un suo addio alla panchina gigliata. Queste le sue parole:

“Con la partita di ieri sera si conclude una stagione che non dimenticherò mai, sicuramente la più significativa della mia carriera da allenatore. Una stagione ricca di emozioni, fatta di vittorie ma anche di sconfitte. Sconfitte che come ho già detto forgiano l’uomo e il calciatore. Ringrazio questo gruppo fantastico, che mi ha dato tanto, e al quale spero di aver lasciato tanto. Ringrazio tutto lo staff per l’enorme supporto che mi è stato dato ogni giorno, e ringrazio tutte le persone che lavorano nel “dietro le quinte” della Fiorentina Primavera. Ringrazio Valentino Angeloni”.