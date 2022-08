Prima settimana in archivio: il programma del ritiro dei viola

Seconda settimana di precampionato in Austria per la Fiorentina, che si appresta da oggi ad avere un programma ancora più nutrito di sedute e di test match in questo ultimo scorcio di preparazione estiva. Il Corriere dello Sport riporta i prossimi appuntamenti nella scaletta dei gigliati. La Fiorentina inizia oggi infatti la seconda fase di ritiro in Austria spostandosi a Salisburgo, dove mister Italiano con le sue sedute quotidiane testerà soprattutto i nuovi arrivati. Fase molto importante per la Fiorentina, dato che tra il 14 ed il 31 agosto si deciderà buona parte della stagione dei viola, in particolar modo un pezzo di campionato e l'accesso alla Conference League (domani previsti i sorteggi per i preliminari). Dopo gli allenamenti di oggi e domani, i viola affronteranno mercoledì all'Untersberg Arena di Grodig la nazionale del Qatar, reduce dallo 0-0 con la Lazio, mentre sabato alle 21.oo se la vedranno in Spagna con il Betis Siviglia degli ex Pezzella e Joaquin.