Fiorentina-Galatasaray: top e flop. Bonaventura sopra tutti

A due settimane dall'inizio del campionato, la Fiorentina gioca la prima partita di spessore contro il Galatasaray che lo scorso anno ha deluso molto i suoi sostenitori. La formazione viola ha ancora diversi giocatori da mostrare visto che in partenza sono in panchina tutti i nuovi acquisti. Partenza in netta salita per i viola che nei primi 20 minuti sono stati schiacciati dai turchi sospinti anche dal tifo infernale dei loro sostenitori. Piano piano la Fiorentina ha preso campo e nella seconda parte della prima frazione abbiamo visto qualcosa di buono vanificato dal raddoppio dei turchi. Ripresa con la Fiorentina che accorcia ma soprattutto mostra una voglia e una condizione fisica molto interessante.