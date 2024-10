Il Corriere Fiorentino si sofferma sulla figura di Alber Gudmundsson e di quelli atteggiamenti che non sembrano fare bene alla Fiorentina di Palladino .

Al 44’, dopo il confronto piuttosto acceso con Kean in occasione del secondo rigore contro la Lazio, un altro episodio ha visto Gudmundsson protagonista: non è infatti passato inosservato il conciliabolo con Cataldi per assicurarsi il tiro di una punizione dal limite.