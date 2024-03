Previsti 500 tifosi del Maccabi Haifa: saranno scortati per tutta Firenze

Il Corriere Fiorentino si sofferma su Fiorentina-Maccabi Haifa e sulla situazione di controlli. Di certo l’attenzione sarà alta anche nei confronti dei tifosi del Maccabi (ne sono previsti circa 500) in arrivo nelle prossime ore, dopo che la vendita dei biglietti per il settore ospiti — per l’acquisto dei quali era necessario il passaporto — è stata gestita direttamente dal club israeliano. Oltre alla gestione della sicurezza intorno all’hotel dove risiederà la squadra, alla quale si aggiungerà la scorta del pullman che accompagnerà il gruppo al Franchi, i sostenitori del Maccabi Haifa saranno monitorati fin dal mattino nel centro della città.