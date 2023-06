Prestiti di rientro, solo uno certo di rimanere. Idea Fruk, il punto su Kokorin

La Nazione tira le fila sui giocatori in prestito che rientreranno alla Fiorentina nelle prossime settimane. Nulla da segnalare sui vari Egharevba, Rocchetti, Agostinelli (2 presenze appena nel 2022-23, che peccato), Dalle Mura, Dutu, Frison, Edoardo Pierozzi. Per loro si prospetta ancora un futuro altrove, chi in prestito, chi in via definitiva. Un anno di contratto ancora per i senior Benassi, Rasmussen e soprattutto Kokorin, la cui ottima stagione a Cipro potrebbe fare gioco alla Fiorentina per venderlo. Niente aperture a una permanenza in rosa per il russo.