Pres. Verona tende la mano: “Juric per noi è al centro. Per me resta di sicuro”

Setti dopo le polemiche dei giorni scorsi: "A darmi fastidio è che ne avremmo potuto parlare privatamente, come spesso è capitato"

All'interno de La Gazzetta dello Sport troviamo un'intervista al presidente del Verona Maurizio Setti . Tema portante: il futuro di Ivan Juric dopo le dichiarazioni rilasciate dal tecnico croato nei giorni scorsi . "Mi è dispiaciuto sentire certe cose - esordisce Setti -. So bene che capita che Juric, prima o dopo una gara, si lasci andare a determinate esternazioni. A volte tende ad enfatizzare alcuni concetti, per l’immediatezza e la schiettezza che lo contraddistinguono. A darmi fastidio è che ne avremmo potuto parlare privatamente, come spesso è capitato. Non serviva farlo a mezzo stampa".

Infine la risposta alla domanda più calda: Juric resterà a Verona? "Per me sicuramente sì, non so se lui abbia dei dubbi, fosse così vorrei che me lo dicesse. All’Hellas al centro c’è lui, con D’Amico. Anche questa è stata una grandissima stagione. E io sono contento del Verona che stiamo costruendo", conclude Setti.