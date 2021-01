Pres. Nervi Ass.: “Finalmente Franchi capolavoro riconosciuto come tale”

Sulle colonne de La Nazione, troviamo un fondo di Marco Nervi, nipote di Pier Luigi e presidente della associazione “Pier Luigi Nervi Project Association”, dove si spiega che il Franchi “viene riconosciuto come monumento identitario di Firenze e la sua riqualifica viene vista come una grande opportunità per la città”. Le parole di Nardella – sottilinea Nervi – rappresentano un onore per la Fondazione e “illustrano un progetto a scala cittadina per lo sviluppo urbano del quartiere di Campo di Marte, nel quale inserire il restauro e ripristino dello stadio Artemio Franchi, operando così anche il rilancio dell’intero quartiere che lo ospita”. L’associazione inoltre, si conferma disponibile a collaborare con il Comune per il progetto di riqualifica grazie a “competenze e contributi provenienti da tutto il mondo”.

