Il Comune studia il nuovo Campo di Marte: dai parcheggi alla tramvia, il punto

Sulle pagine di Repubblica Firenze in edicola oggi si legge di una profonda trasformazione che dovrebbe riguardare l’area del Campo di Marte nei prossimi anni: “Un mega parcheggio da 2-3 mila posti nell’area delle Ferrovie in via Campo D’Arrigo che Palazzo Vecchio è ormai prossimo ad acquisire. Il viale Paoli pedonale, col traffico interrato, e intorno nuovi alberi e nuovo verde. Al posto dei campini e probabilmente del Cerreti nuovi volumi commerciali, direzionali e forse anche alberghieri. Non i 50 mila metri quadrati di cui a volte ha parlato mister Commisso ma meno, forse 10 o 15 mila metri quadrati: comunque spazi sufficienti a trarre buoni profitti per un privato gestore. Tanto più che in questo nuovo, futuribile Campo di Marte si arriverà entro il 2026-2027 in tramvia, su una nuova linea di tramvia Libertà-stadio che passerà sotto la ferrovia, il cui progetto preliminare ha appena avuto, venerdì scorso con lettera della ministra De Micheli, l’ok ad un finanziamento governativo da 249 milioni di euro”.