Prandelli vuole risposte: oggi sarà il campo il giudice supremo

Il peso del presente, ma anche del futuro. C’è tutto in Fiorentina-Parma che quest’oggi vale decisamente più dei tre punti in palio. Il Corriere Dello Sport Stadio prova a focalizzarsi sulla situazione con un eloquente “può succedere di tutto“, perché in effetti le riflessioni preventive sui protagonisti sono già cominciate. Prandelli non ha mai fatto mancare la passione e l’amore per i colori viola, ma i risultati non gli danno più margine di errore. Le attenuanti non mancano: la squalifica di Ribery sarà un fattore, così come i molti infortunati, anche se lo stesso tecnico ha chiarito che la squadra ha risposto nel modo giusto. Ma i bonus sono finiti: oggi al Franchi vincere o niente: e dal risultato contro il Parma dipenderanno molte cose.