Prandelli spera: “Cerchiamo di recuperare Bonaventura e Kouamé”

Con la Fiorentina in emergenza formazione, il tecnico viola Cesare Prandelli ha tirato le somme riguardo i giocatori disponibili per la gara con il Parma: “Castrovilli e Igor sono out, oggi cerchiamo di recuperare in parte Bonaventura e Kouamé, stanno facendo abbastanza bene: il test nella rifinitura di oggi sarà importante”

Prandelli difende la società: “Commisso e Barone soli contro tutto e tutti a Firenze”