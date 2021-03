Prandelli difende la società: “Barone e Commisso soli contro tutto e tutti a Firenze”

Cesare Prandelli chiama i propri giocatori alla responsabilità: in conferenza stampa il tecnico viola ha risposto così se lui e i giocatori si sentono spalle al muro dopo le ultime parole di Commisso allo spogliatoio: “E’ un argomento particolare, quando parla un presidente va ascoltato. Sono messaggi dettati dalle difficoltà, anche io sono stato criticato perché difendo la società, non è vero”. Il presidente è lontano, ma sempre vicinissimo alla squadra e aggiunge: “Difendo due persone sole a Firenze come Barone e Commisso che lottano contro tutto e tutti in questa città molto complicata. Quando il presidente ha parlato prima della partita ci ha detto anche cose pesanti, ma è giusto così, nello spogliatoio ci si dice di tutto ma al di fuori li difenderò fino in fondo”.

Prandelli: “Siamo calati in questa realtà. Io a rischio? Ci metto tutto me stesso, con proprietà bel rapporto”