Prandelli: “Io spiato negli allenamenti a Genova e Firenze, succede spesso”

Cesare Prandelli, ex tecnico tra le altre di Fiorentina e Genoa, racconta al Corriere dello Sport di essere stato vittima di spionaggio nei suoi allenamenti, come accaduto alla Roma in vista della sfida di ieri col Torino: "Quando abbiamo cominciato a chiudere i centri sportivi era soprattutto per il problema legato allo spionaggio”, racconta l'allenatore di Orzinuovi. "Quando ero alla Fiorentina aprivo gli allenamenti al pubblico soltanto di giovedì, e in quel caso non provavo situazioni tattiche perché sapevamo che venivano osservatori di altre squadre a giro a visionare il nostro lavoro".