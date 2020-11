Prandelli incorona Pezzella: ed è subito da risolvere il nodo rinnovo

“Con 5-6 Pezzella lotteremmo per la Champions League”. Mai frase fu più chiara: Prandelli ieri non ha usato mezze misure per definire il capitano e il leader viola. Un’investitura piena, netta e decisa, che incorona colui che è il trascinatore anche emotivo di questa squadra. Il Corriere Dello Sport, proprio a margine di queste dichiarazioni, sottolinea come il difensore abbia ancora in stand-by le pratiche per il rinnovo e come il tempo stringa. 2022 si legge sulla data di scadenza del contratto, con Pradè che a fine mercato aveva nicchiato parlando di doversi mettere a un tavolo per discutere. Ma nell’ultima sessione aveva anche detto chiaramente che di fronte a un’offerta congrua l’argentino sarebbe partito. Il tempo è sempre meno e Pezzella in pochi allenamenti è già diventato imprescindibile anche per Prandelli.