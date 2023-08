Prandelli: “Fiorentina squadra da battere in Europa. Amrabat? Anche alla Juve”

"La Fiorentina quest'anno sarà la squadra da battere in Conference League", assicura l'ex tecnico viola Cesare Prandelli, raggiunto dai taccuini de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Certo, purché i ragazzi di Italiano non diano tutto per scontato dopo la finale raggiunta lo scorso anno. Il tecnico di Orzinuovi promuove i nuovi acquisti, ma esalta soprattutto il gioco del suo collega di Ribera: "E' alla terza stagione a Firenze, quella in cui di solito si raccolgono i frutti dell’ottimo lavoro svolto nei primi due anni. Vincenzo, che è stato anche un mio giocatore, è un allenatore lanciato: mi aspetto una Fiorentina protagonista in Conference e più continua anche in campionato".