Prandelli alla ricerca della “quadratura” del modulo e dei tre punti

Su Il Corriere dello Sport Stadio questa mattina viene trattato anche l’aspetto tattico della Fiorentina di Prandelli. In riferimento all’ultima gara disputata contro il Sassuolo, il tecnico viola ha ottenuto maggiori risposte dalla sua rosa dopo aver riportato in auge il 3-5-2. Domani la squadra tornerà in campo contro un altro avversario da non sottovalutare: il Verona di mister Juric. Si riparte quindi dal punto conquistato contro il Sassuolo, dalla prestazione fornita. Servirà una gara di sostanza e di collettivo per ritrovare quell’entusiasmo fin qui perduto, così come servirà una vittoria. Tre punti che significherebbero ossigeno, i primi per Prandelli. Tre punti per risollevare la testa.

