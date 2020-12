Basile: “Fiorentina da proteggere, adesso serve unità. Mezza Italia ci vuole in B”

Di seguito un estratto dell’intervento del giornalista Massimo Basile ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno:

Ieri abbiamo visto qualcosa di nuovo sotto l’aspetto tattico, ma anche applicazione ed impegno da parte di tutti. Mi è piaciuta l’idea di gioco accennata, con più velocità nel possesso palla. Sono tutti segnali positivi che aspettavamo da tempo. La storia dei fuochi d’artificio? Gesto molto bello, ha un valore simbolico. Spero possa diventare un segnale per cancellare il clima di negatività che persiste da mesi. Adesso la Fiorentina va protetta, mezza Italia sportiva ci vuole in Serie B. Dobbiamo stringerci tutti, uniti per il bene della squadra.