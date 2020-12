Di Marzio: “Sassuolo? Il pareggio contro la Fiorentina è un buon risultato”

Il noto giornalista Gianluca Di Marzio ha analizzato il momento del Sassuolo a Sky Sport e si è inevitabilmente soffermato sul pareggio contro la Fiorentina:

De Zerbi? Non mi sembrava particolarmente deluso dopo il pari con la Fiorentina. Ora il Sassuolo che pareggia con la Roma in trasferta e poi a Firenze con la Fiorentina, sembra che non vada bene però sono dei buoni risultati. Poi il Sassuolo non deve sempre giocare bene ma sta facendo bene, finisse oggi il campionato sarebbe in Champions League.