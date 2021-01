Prandelli a colloquio con la squadra. Il tecnico si è complimentato con tutti dopo Torino

Dopo il rientro da Torino nella nottata tra venerdì e sabato (attorno alle 4) nella giornata di ieri c’è stato un confronto tra Cesare Prandelli e la squadra. Come riporta La Nazione, è stato un incontro diverso rispetto a molti altri del passato, quando l’allenatore doveva scuotere il gruppo. In questa occasione invece, Prandelli ha fatto i complimenti a tutti, anche ai giocatori che si sono resi protagonisti in modo meno positivo di episodi che poi hanno rischiato di sciupare la serata, come Castrovilli e Milenkovic: adesso il compito del tecnico sarà quello di trovare i giusti sostituti per il match con l’Inter.

