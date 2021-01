Il Palmeiras vince la Copa Libertadores: esultano anche due ex viola

Si è decisa in una finale molto combattuta la Copa Libertadores: la più importante competizione per club del Sudamerica fra Palmeiras e Santos si è sbloccata grazie a Breno, subentrato negli ultimi minuti di gara segnando addirittura al 99′ la rete dell’1-0 finale. Una vittoria importantissima per il club brasiliano, festeggiata anche da due ex viola. Si tratta di Felipe Melo ed Empereur: entrambi sono entrati in campo al dodicesimo minuto di recupero della gara, ma tanto è bastato per esultare in campo.