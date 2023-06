Praga vicina al sold-out. La Fiorentina cerca l’intesa per il Franchi, ma…

Il Corriere dello Sport si sofferma sulla possibilità di vedere aperto il Franchi per la finale contro il West Ham e sui numeri dei biglietti per Praga. Il sold-out, in ogni caso, è dietro l’angolo e potrebbe essere raggiunto entro il pomeriggio. Anche per questo è destinato a salire il numero dei sostenitori viola che sceglieranno lo stesso di volare in direzione Repubblica Ceca, per seguire dal vivo la marcia d’avvicinamento della squadra di Italiano alla partita con il West Ham. Nel frattempo sono attese nelle prossime ore novità decisive circa l’apertura del Franchi in occasione della finale del 7 giugno: Fiorentina e Comune sono al lavoro per trovare quanto prima un’intesa (oltre alla gestione degli steward, resta il nodo legato all’allestimento dei maxi-schermi, i cui costi saranno tutti a carico del club viola). Lamentele? La Nazione sottolinea un aspetto. La Fiorentina continua a lavorare per aprirlo, ha allertato gli steward per il 7, ma ancora manca l'ufficialità. Ieri si è sparsa la notizia di qualche lamentela per la quiete pubblica del quartiere.