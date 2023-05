Praga, per i biglietti sarà una battaglia: a breve le modalità di vendita

La Nazione conferma quanto raccolto dalla nostra redazione giorni fa per quanto riguarda la vendita dei biglietti per Praga e non solo.La caccia al volo è scattata giovedì notte. Quella al biglietto partirà nelle prossime ore. E stavolta, è proprio il caso di dirlo, sarà una battaglia. Partiamo dai voli per raggiungere la Repubblica Ceca, i cui prezzi sono impazziti nelle ultime ore. Siamo già su cifre importanti (circa 700 euro) per andata e ritorno. In tanti si stanno organizzando con pullman e van. I circa mille chilometri che dividono Firenze da Praga si possono coprire in una decina di ore. Poi c’è l’altra questione, quella del biglietto per accedere all’Eden Arena (capienza totale 18mila spettatori). I tagliandi destinati alla Fiorentina sono circa 5 mila, meno di quelli che ne sarebbero serviti. Tra oggi e domani il club viola comunicherà le modalità di vendita e le eventuali prelazioni che sono allo studio dei dirigenti. C’è un’altra strada, seppur impervia. In diversi hanno già tentato la fortuna, perché alcuni tagliandi sono disponibili alla vendita tramite sorteggio sul sito della Uefa. Ieri, però, sui social non si è visto nessuno con esito positivo. L’attesa rimane per capire le modalità di vendita che sceglierà la Fiorentina.