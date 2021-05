Pradè vicino alla conferma. Tentazione Fonseca in attesa di Gattuso

Da dopo la partita contro il Crotone, la Fiorentina penserà al futuro

Dopo la partita di questa sera contro il Crotone, la Fiorentina inizierà a pensare al futuro. Come scrive Repubblica Firenze, già da domani farà chiarezza anche sul futuro assetto dirigenziale della Fiorentina. A un passo la conferma di Daniele Pradè come direttore sportivo. Il ds, insieme al direttore generale Joe Barone, sta trattando anche il rinnovo di Dusan Vlahovic.

La prima scelta resta Gennaro Gattuso, concentrato sul portare il Napoli in Champions League. Il tecnico ha ascoltato ma non ha ancora dato una risposta definitiva. Né ai viola né a un altro club interessato in caso di separazione da Simone Inzaghi: la Lazio. Scenari che si faranno più chiari a inizio settimana, quando Gattuso dovrebbe dare una risposta.