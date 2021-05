La carriera di Paulo Fonseca possibile scelta viola

Tutta la carriera da allenatore di Paulo Fonseca di recente dato come alternativa a Gattuso per la panchina della Fiorentina.

Paulo Fonseca è nato a Maputo in Mozambico allora colonia portoghese il 5 marzo 1973 e non ha una carriera eccelsa come calciatore: nel 1995 viene acquistato dal Porto, che lo gira in prestito a Leça, Belenenses e Marítimo. Nel 1998 passa al Vitória Guimarães, dove in due stagioni non trova spazio e passa all'Estrela Amadora, club nel quale chiude la carriera cinque anni più tardi. Qui sotto la sua carriera come allenatore.