Pradè chiude le porte al mercato: tra rientri e quasi verità

Le parole di Pradè non lasciano spazio a dubbi. La società viola considera la rosa completa e forte così come, senza mercato

"Inutile quindi intervenire sul mercato, siamo tanti in tutti i reparti e possiamo con questa rosa fare meglio di quanto visto". Parole chiare quelle di Daniele Pradèche a fine gara chiude completamente le porte al mercato. La Fiorentina attende Nico Gonzalez, Castrovilli e Sottil che saranno i nuovi acquisti, ma per il resto non dovrebbero esserci interventi. Come riporta la Gazzetta dello Sport, da un mese dall'inizio del mercato, non possono che non essere anche frasi di circostanza: