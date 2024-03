Pozzallo, l’ultima tappa italiana di Barone: dove tutto ebbe inizio

L’ultima tappa italiana, proprio dove tutto ebbe inizio cinquantotto anni fa. Il viaggio di Joe Barone, prima delle esequie negli Stati Uniti, questa sera farà capolino a Pozzallo, la cittadina in provincia di Ragusa che ha dato i natali al direttore generale il 20 marzo 1966 e dove da alcuni anni riposano i suoi genitori. Lo stesso luogo peraltro dov’è nata un’altra importante figura che ha saputo rendere grande Firenze, guadagnandosi pure l’appellativo di «Sindaco santo«, ovvero Giorgio La Pira. Assieme al feretro di Barone (che lascerà il Viola Park stamattina, probabilmente dopo un altro saluto da parte della prima squadra che si allenerà poco dopo) viaggerà la famiglia del dirigente - la salma verrà portata in Sicilia a bordo di un carro funebre - oltre ai volti più importanti dell’attuale società: non Commisso, che resterà a Firenze per riposarsi dopo il lungo volo di martedì, ma il ds Pradè, il dt Burdisso e il capo comunicazioni Ferrari. Lo riporta la Nazione.