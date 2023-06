Post Amrabat: in lizza due obiettivi della Serie A

In casa viola non c’è più ormai né tempo né voglia di pensare al passato. E dunque, nessuno, tantomeno Italiano, ha intenzione di riallacciare i rapporti con Sofyan Amrabat, che, come scrive il Corriere dello sport, è da considerarsi come l’unico vero giocatore della Fiorentina che di fatto è quasi un ex. Il nodo legato al futuro del marocchino resta però ancora lungi dall’essere sciolto. Tutte le offerte che sono arrivate, sono lontane dai 30 milioni richiesti da Commisso. In attesa che dunque che la situazione si sblocchi in modo definitivo, restano due i nomi sui quali di recente si è concentrata l’attenzione della dirigenza: da un lato Maxime Lopez del Sassuolo e dall’altro Morten Hjulmand del Lecce. Profili diversi (non tanto per il ruolo, quanto per le caratteristiche) che se da un lato sono accomunati dal fatto che i rispettivi club non faranno barricate per cederli di fronte a offerte congrue, dall’altro hanno una valutazione sul mercato ben diversa. Il francese, visto come prototipo del classico regista tutto estro e rapidità, è valutato dai neroverdi 15 milioni, ovvero la cifra che di norma la Fiorentina è disposta a spendere per un elemento di medio-alto livello. Molto più alto il prezzo del danese, talento che il suo scopritore Pantaleo Corvino avrebbe già potuto vendere in Premier lo scorso inverno per 12 milioni, salvo poi essere trattenuto in Salento: per il classe ’99 (nome espressamente fatto da Italiano nel corso della prima riunione di mercato di inizio giugno, in quanto perfetto erede di Amrabat per doti tecniche) il costo di partenza si aggira attorno ai 25 milioni. Ma la lista dei club interessati a Hjulmand è lunga: oltre ai viola, infatti, hanno già preso informazioni Milan e Borussia Dortmund. La Fiorentina, però, non si sente battuta in partenza.