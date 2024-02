“Portatemi l’Europa”: il patto di Italiano con tutta la Fiorentina

Parla di patto il Corriere dello Sport. Un accordo tra Vincenzo Italiano e i suoi giocatori dopo le difficoltà di questo periodo. Un faccia a faccia, ieri al Viola Park per ribadire la fiducia in questo gruppo e per far capire che la stagione è ancora tutta da scrivere. L'allenatore della Fiorentina ha guardato in faccia tutti per ribadire l'unità di intenti in vista delle prossime partite. L'obiettivo? Migliorare in campionato e aggiungere quel "pezzetino" in Europa dopo le due finali dello scorso anno. Senza però dimenticare l'importanza e il senso di responsabilità che tutti devono avere nei confronti di questa maglia. Tutti i giocatori hanno ascoltato e accolto le parole di Italiano con grande soddisfazione. La Fiorentina riparte da qui.