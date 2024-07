Pongracic, ecco come la Fiorentina ha sorpassato il Rennes: tutto merito di un blitz

Oggi Marin Pongracic sarà a Firenze per fare le visite mediche e firmare il contratto con i viola. Fino a pochi giorni fa il calciatore croato era ad un passo dal Rennes, ma la Fiorentina si è inserita nell'affare. Le firme sul contratto di Rennes e Lecce erano presenti, ma mancava quella più importante, ovvero quella del difensore con il club francese. Il resto lo hanno fatto i soldi messi sul piatto dal club di Commisso per pareggiare l’offerta della concorrenza, 15 milioni di euro (ai quali potrebbe aggiungersi un milione di bonus) e soprattutto la volontà del croato. Il Rennes non è rimasto contento dell'intrusione viola, ma il mercato è anche questo. Il centrale del Lecce sarà il primo rinforzo della zona difensiva del campo. I soldi incassati per Milenkovic finiscono quindi nelle casse del club pugliese. Palladino lo utilizzerà come centrale nella sua difesa a tre, ma il croato potrebbe tranquillamente giocare anche a quattro come fatto più volte in carriera. L'Europeo e le avventure nelle giovanili del Bayern Monaco prima e in squadre di livello come Salisburgo, Wolfsburg e Borussia Dortmund poi lasciano ben sperare. La stagione scorsa, chiusa con 36 presenze in Serie A, lo ha visto protagonista di una salvezza, ad un certo punto insperata, con il Lecce. Lo riporta La Repubblica