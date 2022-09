Polverosi su Stadio: “Tanti i segnali positivi, ma c’è un’ombra che ancora pesa”

Il commento di Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport tratta dei tanti segnali positivi visti nella sfida di ieri, ma anche l'enorme ombra che pesa sul ruolo di centravanti. "La vittoria era l'unica cosa che serviva veramente alla Fiorentina", esordisce così il giornalista, proseguendo poi nel dire che non era la Viola scintillante che i tifosi hanno amato la scorsa stagione, ma quella adatta a riprendere la giusta via. L'errore dal dischetto di Biraghi poteva nuovamente rovinare il tutto, ma così non è stato. I due centravanti, Cabral e Jovic, entrambi in panchina, per dare spazio al centro dell'attacco a Kouame. Impossibile dare torto a Italiano con questa scelta, visto l'inizio di campionato dei primi due, ma anche l'ivoriano, come scrive il Polverosi, non è sembrato lo stesso da centrale. Dunque l'ombra di Vlahovic pesa molto sul reparto d'attacco viola, dando una chiara bocciatura a coloro che hanno acquistato i suoi sostituti. Il gesto del centravanti ex madridista non è stato visto di buon occhio.