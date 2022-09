Il segnale a Cabral e Jovic: da loro ci si aspetta di più. Kouamé decisivo

La sua partita è iniziata con un gol sbagliato, ma Christian Kouamé si è rivelato decisivo nella gara contro il Verona: la scelta di Italiano deve aver suonato come la sveglia al mattino nelle teste di Cabral e Jovic, scrive il Corriere Fiorentino, che nota come il rendimento dei centravanti non sia soddisfacente. C'è materiale sul quale lavorare, magari con l'aiuto di Ikoné che ha mostrato uno sprazzo della sua tecnica abbinata all'utilità sul campo.