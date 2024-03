Polverosi si chiede: “Italiano sempre criticato. Si è stancata Firenze o lui?”

L'ex Roma è amato dal suo pubblico, mentre Firenze continua a criticare e non poco l'allenatore viola. Da qui, il dubbio del noto giornalista che si chiede se sia Firenze a essersi stancata di lui o invece, sia lui a essersi stancato di qualcuno

"Eppure non basta, perché a Firenze su Italiano c’è una discussione continua. Amato no, semmai stimato, ma spesso criticato. Capiremo presto se qualcuno si è davvero stancato di lui o se lui si è stancato di qualcuno". Questo un passaggio dell'articolo di Alberto Polverosi su Vincenzo Italiano. Tutto nasce dal diverso trattamento ricevuto da Daniele De Rossi, rispetto all'allenatore della Fiorentina. L'ex Roma è amato dal suo pubblico, mentre Firenze continua a criticare e non poco l'allenatore viola. Da qui, il dubbio del noto giornalista che si chiede se sia Firenze a essersi stancata di lui o invece, sia lui a essersi stancato di qualcuno. Lo riporta il Corriere dello Sport.