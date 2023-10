Polverosi: “La notte dei giovani viola. Beltran pallonetto da applausi”

L’altra immagine ha una tinta scura e una chiara: dopo 5 minuti si è fatto male Kayode, classe 2004, e al suo posto è entrato Comuzzo, classe 2005. Kayode entra in un’infermeria piena di terzini (Dodo non ne uscirà fino al prossimo anno, Biraghi forse già lunedì per la Lazio) e questo rende complicate le prossime scelte di Italiano. Che nel frattempo ha lavorato su Comuzzo, spostandolo dal centro alla fascia destra. Due ragazzi del settore giovanile, uno di 19 anni l’altro di 18. Ma proprio per evitare di restare senza alternative, ieri sera l’allenatore ha fatto esordire in prima squadra un altro giovanotto, Niccolò Pierozzi, terzino destro, classe 2001, fiorentino purosangue, che da poco ha risolto un problema di salute. In campo c’erano anche Luca Ranieri, classe ‘99, e Riccardo Sottil, altro 24enne, pure loro prodotti del settore giovanile della Fiorentina. In difesa tre su quattro italiani (lo straniero era Martinez Quarta) compreso un fiorentino, sul prato quattro ragazzi cresciuti nel vivaio viola: il futuro è tracciato e questo ritorno ai giovani di casa è un bel segnale per tutto il calcio italiano, non solo per la Fiorentina.