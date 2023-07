Polverosi: “Giocare al Viola Park senza tifosi è un gesto contro il calcio”

" Ieri la Fiorentina ha giocato la sua prima amichevole vera contro il Parma. L’ha giocata nel Viola Park senza gente, con le tribune deserte. Brutta scena. Ci ha fatto ripiombare nell’anno della pandemia, quello degli stadi vuoti. Negare ai tifosi di assistere al primo atto ufficiale della nuova stagione non è solo un peccato, non è solo un errore, è soprattutto un gesto contro il gioco del calcio, contro la passione che lo muove. Sia chiaro, il discorso vale per la Fiorentina ma anche per tutti gli altri club che restano a porte chiuse. In questo caso il problema è la mancata agibilità del centro sportivo, inaugurato pochi giorni fa per consentire alla squadra, per la prima volta in un secolo di storia, di fare la preparazione nella sua nuova casa. La società, attraverso il direttore generale Barone, aveva già reso pubblico il proprio disappunto: «Abbiamo fatto di tutto per avere la squadra qui e la tifoseria vicino ai giocatori. Ci aspettiamo qualcosa in più sui tempi, qualcuno si deve prendere la responsabilità sull’agibilità». A loro volta, i club dei tifosi viola e anche quelli del Parma hanno parlato di mancanza di rispetto nei loro confronti. Si può aggiungere che il rispetto manca nei confronti del gioco del calcio che non ha senso se non va in mezzo alla gente, se non è pensato per la gente.