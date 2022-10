Polverosi: “Fiorentina, per ripartire aggrappati alla Coppa”

Tredicesimo posto in classifica e secondo peggior attacco del campionato con 7 gol in nove partite. Queste le parole d'esordio di Alberto Polverosi nel suo commento sul Corriere dello Sport riguardante la Fiorentina. Un inizio di stagione da dimenticare per i viola, con il Franchi che nell'ultima gara con la Lazio si è spazientito e al termine di essa ha iniziato a fischiare i propri giocatori e invocato dei cori per tirargli fuori il carattere. Risollevarsi in campionato non sarà facile. Un anno fa Italiano era riuscito a cambiare la mentalità della squadra, trasformando il gioco in brillante e a tratti addirittura entusiasmante. In questo avvio di stagione la squadra ha giocato sicuramente di più e in pochi se non nessuno era abituato a questo tipo di impegni, dall'allenatore ai giocatori. Squadra e club sono in attesa di ritrovare la luce, ma per farlo serve un qualcosa in più da parte di tutti, soprattutto dai calciatori. La società, quando parla Commisso, parla esclusivamente di soldi, tanto da far passare quasi per geniale la cessione di Vlahovic.