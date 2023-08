"Premessa numero uno: la Fiorentina ha tutte le carte in regola per battere al Franchi con più di due gol di scarto il Rapid Vienna. Premessa numero due: tra una settimana a Firenze sarà una partita spigolosa, dove i viola dovranno dimostrare di saper reggere il confronto anche fisicamente oltre che tecnicamente. Ora le impressioni sulla partita di ieri che segnava il ritorno della squadra di Italiano in Europa. E l’impatto non è stato dei migliori visto il risultato e soprattutto come è maturato. Perché a differenza dell’esordio in campionato contro la neopromossa Genoa, ciò che ha stupito in negativo è stata l’assenza di quella rabbia sportiva che a Marassi aveva fatto la differenza. È mancata un po’ di grinta a Vienna, come se la Fiorentina (viste anche le dichiarazioni un po’ smargiasse della vigilia) non abbia saputo interpretare il ruolo di favorita nei pronostici. Un ruolo difficile perché se da una parte gli avversari non hanno nulla da perdere, allo stesso tempo la squadra sulla carta più forte non deve cadere nel tranello di pensare di avere già la vittoria in tasca".